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هل فريق ترامب للسلام مجرد ساعي بريد إسرائيلي؟

أخبار العالم العربي

هل فريق ترامب للسلام مجرد ساعي بريد إسرائيلي؟
AFP OSAMA FALAH / PPO / THAER GHANAIM
المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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كشفت صحيفة "هآرتس" أن المقترح الأمريكي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا بإعلان كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن، هو مقترح إسرائيلي بالأساس.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن المقترح ينص على أن تكون الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس تحت الرعاية الأمنية الأردنية، لتحمي حدود الكونفدرالية  مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضمّ القدس والمستوطنات إليها دون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي أو سيكون خاضعا للكونفدراليّة المقترحة.

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أما قطاع غزة، فلن يكون جزءا من الكونفدراليّة، وإنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية، رغم أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تعتبر غزة والضفة "وحدة واحدة".

ومن غير الواضح وفقا للصحيفة، إن كانت الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولا، ومن ثم سيُعلن عن قيام كونفدرالية، كشأن أردني – فلسطيني، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي بين القيادة في الضفة الغربية وبين الحكومة الأردنية، دون الاعتراف بدولة فلسطين.

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ولا يوضح المقترح الإسرائيلي ما إذا كانت ستتم إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين لمكوني الكونفدرالية.

وحسب ناشطين في اليسار الإسرائيلي اجتمعوا مع عباس مؤخرا، فإن الأخير أبدى موافقته على مقترح كهذا شرط أن تكون إسرائيل جزءا من تلك الكونفدرالية.

من جانبها، رفضت عمان هذه الفكرة مشيرة إلى أنها "غير قابلة للبحث والنقاش".

المصدر: وكالات

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