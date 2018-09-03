برلين تشبّه واشنطن بالثعبان

حثّ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الاتحاد الأوروبي على التخلي عن مبدأ التصويت بالإجماع داخل الاتحاد في قضايا معينة، حتى لا يصبح "أرنبا أمام ثعبان" في العقوبات التي تفرضها واشنطن.

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وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "إنه أمر مهم للغاية ألا تقتصر قدرتنا مستقبلا على اتخاذ قرارات معينة بالإجماع فحسب".

وأكد ماس على الحاجة إلى تغيير إجراءات اتخاذ القرارات المهمة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لأن اتخاذ القرار على مبدأ الإجماع يساهم في رأيه، في تنامي التوتر داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.

كما أكد وزير الخارجية الألماني على أنه لا يوجد أي حديث عن التشرذم الأوروبي، مشيرا إلى رد فعل الاتحاد الأوروبي المتسق تجاه تطبيق واشنطن الرسوم الجمركية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان ماس قد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصريحاته بأن الاتحاد الأوروبي هو عدو للولايات المتحدة.

كما انتقد ماس سياسة التجارة الخارجية الأمريكية، قائلا إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تهدد ألمانيا، ورغبة الأمريكيين في التأثير على سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض عقوبات ضد روسيا أمر غير مقبول.

وكان ترامب صرح في يوليو الماضي أن الاتحاد الأوروبي بين "خصوم" الولايات المتحدة، وأن "الاتحاد ربما سيئ مثل الصين، لكنه أصغر فقط".

المصدر: "نوفوستي"