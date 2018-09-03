الأردن: الكونفدرالية غير قابلة للنقاش.. ولا بديل عن حل الدولتين

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن فكرة الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للبحث والنقاش.

وقالت في تصريح لـ "عمون": "إن الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت غنيمات إلى أن "جلالة الملك طالما أكد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، وقاد الجهود الدبلوماسية لتكريس الموقف الأردني"، مبينة أن مقترح الكونفدرالية ليس مطروحا للحديث والنقاش.

المصدر: "عمون"