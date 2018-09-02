ضجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة.. والسلطات ترد!

نفت الجهات الرسمية في السعودية اليوم الأحد، صحة فيديو متداول، قيل إنه لرئيسة بلدية ذهبان في محافظة جدة، وهي ترقص خلال افتتاحها حديقة.

وقالت أمانة محافظة جدة بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نفيدكم بأن مقطع الفيديو المتداول لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، ونأمل استقاء المعلومات من قنوات أمانة جدة الرسمية".

ويظهر المقطع إحدى السيدات، كانت تحمل مقصا لتدشين مشروع ما بقص شريط الافتتاح، وكانت تتراقص وتتفاعل مع الأهازيج المصاحبة للحفل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين.

نفيدكم بأن مقطع الفيديو لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، نأمل استقاء المعلومات من قنوات الأمانة الرسمية. شكراً لتواصلكم. @sssmm1129 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) 2 сентября 2018 г.

#أمانة_جدة :

"نفيدكم بأن مقطع الفيديو المتداول لا يخص رئيسة بلدية #ذهبان ونأمل استقاء المعلومات من قنوات أمانة #جدة الرسمية".

.

ويظهر المقطع المزعوم امرأة أمامها شريط افتتاحي لأحد المشاريع وهي تتفاعل مع الأهازيج المصاحبة للحفل. pic.twitter.com/YcAMNiRjSn — اخبار جدة jeddah (@me_jeddah) 2 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات