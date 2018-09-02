سوريا.. إدراج شرط جديد للتعيين في وظائف الدولة

طلبت رئاسة مجلس الوزراء السورية، من الجهات العامة العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية في وظائف الدولة.

وأكدت على ضرورة تأدية الخدمة المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور عند إعلان وزارات الدولة عن مسابقة أو اختبار لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها، أو أن يثبت المتقدم أنه يؤدي الخدمة العسكرية، أو معفى منها أصولا عند التقدم.

وطلب رئيس مجلس الوزراء السوري من وزارات الدولة، بتوجيه المعنيين فيها والجهات التابعة للوزارات لإدراج شرط تأدية الخدمة عند الإعلان عن أي مسابقة.

المصدر: الوطن أون لاين