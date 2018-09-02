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قتلى وجرحى بانفجار لغم في ريف حماة السورية

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قتلى وجرحى بانفجار لغم في ريف حماة السورية
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قتل 5 مدنيين، وأصيب 6 آخرون، بانفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية، في ريف مدينة السلمية بمحافظة حماة وسط سوريا، بحسبما أفادت وكالة "سانا".

ونقلت "سانا" اليوم الأحد عن مصدر طبي في مستشفى السلمية قوله، إن اللغم انفجر حين مرت فوقه سيارة كانت تقل عمالا بالقرب من قرية المبعوجة بريف السلمية متجهة إلى الشرق من مدينة حماة.

وأضاف المصدر أن حالة الجرحى متفاوتة، وهم يتلقون العلاج في مستشفى السلمية.

المصدر: سانا

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