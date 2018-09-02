واشنطن ترحب بقرار التحالف العربي

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إعلان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية مراجعة قواعد الاشتباك، بعد الغارة على صعدة "خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة".

ودعت الخارجية في بيان لها، كافة الأطراف في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية، وطالبت بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.

واعتبر البيان، أنه "لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين".

وأكد، على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتين غريفيث في جمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار في جنيف، داعيا إلى "مباحثات بناءة وصادقة للتوصل إلى يمن مستقر وآمن ومسالم".

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من جهتها، رحبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ببيان التحالف، حول أحداث عملية صعدة، مثمنة القرار باتخاذ الإجراءات القانونية والخطوات الضرورية للحيلولة دون وقوع مثل هذه المأساة مستقبلا".

وأعلن التحالف أن الضربة الجوية التي نفذها على حافلة الشهر الماضي، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال، كانت غير مبررة، متعهدا بمحاسبة "كل من يثبت ارتكابهم أخطاء".

المصدر: وكالات