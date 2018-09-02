عباس: واشنطن اقترحت كونفدرالية مع الأردن

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفريق الأمريكي للتفاوض حول عملية السلام اقترح عليه خطة تقوم على إنشاء كونفدرالية مع الأردن، بحسبما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، جاء تصريح عباس هذا خلال اجتماعه اليوم مع وفد من حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، وبعض الأعضاء اليساريين في الكنيست ونشطاء سلام.

فيما ذكرت وكالة "وفا" أن عباس استقبل اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من حركة "السلام الآن"، ضم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز عن حزب ميرتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.

ونقل مشاركون في الوفد الإسرائيلي عن عباس قوله، إن خطة الكونفدرالية طرحها أمامه جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومستشاره، والمبعوث الخاص للرئيس، جيسون غرينبلات.

وأضاف عباس أنه سيوافق على مقترح كهذا شرط أن تكون إسرائيل جزءا من تلك الكونفدرالية.

وقال: "سألوني إذا كنت مؤمنا بفيدرالية مع الأردن، قلت: نعم، أريد كونفدرالية ثلاثية مع الأردن ومع إسرائيل. وسألت إذا كان الإسرائيليون يوافقون على ذلك؟"

وأكد عباس أهمية أمن إسرائيل، مضيفا: "أنا ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) نلتقي بصورة دائمة ونتفق على 99% من المواضيع".

وتابع: "لدي مشكلة مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، وليس مع حزب الليكود".

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض باستمرار الشروع في مفاوضات مع الفلسطينيين رغم مبادرة روسيا لعقد لقاء ثنائي، وكذلك اليابان وهولندا وبلجيكا"، مضيفا أن نتنياهو يرفض لقاءه.

المصدر: وكالات