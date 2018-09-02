العراق.. انشقاق تسعة نواب عن ائتلاف إياد علاوي

انشق تسعة نواب من ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد، وأعلنوا انضمامهم لتحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي.

وقال النواب المنشقون في بيان تلقت RT نسخة منه "التزاما منا بدعم مشروع بناء الدولة، ووفاء لثقة وإرادة ناخبينا وأمانتهم بأعناقنا للعمل مخلصين خالصين للشعب وأبناء محافظاتنا الذين تحملوا مشقة وعذاب المشوار لانتخابنا ومنحونا ثقتهم، سنكون أوفياء لهم".

وأضاف البيان "بغية وضع الحقائق في نصابها بعيدا عن المصالح الضيقة والمشاريع الشخصية نعلن نحن الموقعون أدناه باختيارنا مشروع بناء الدولة ضمن تحالف القوى العراقية - المحور الوطني".

والنواب المنشقون هم كل من: كريم عفتان الجميلي، جاسم حسين جبارة، يحيى غازي المحمدي، كريم يوسف أبو سودة، يحيى العيثاوي، سميعة محمد غلاب، زيتون الدليمي، نايف مكيف الشمري، ابتسام محمد درب.

المصدر: RT