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بالوثيقة.. إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها

أخبار العالم العربي

بالوثيقة.. إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها
Reuters
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أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها، التي تشهد منذ أيام اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف البيان أن المجلس يهدف من خلال إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة وضواحيها لحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، مؤكدا أنه ستُتخذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لاستتباب الأمن. 

وتشهد العاصمة الليبية ومحيطها اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع، تلجأ خلالها بعض الميليشيات للقصف العشوائي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وإصابة مدنيين، من بينهم أطفال.  

وتفيد آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة الليبية مساء الجمعة، بأن المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلا، وأكثر من 100 جريح منذ الاثنين الماضي، وأن معظم الضحايا من المدنيين.

المصدر: RT

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