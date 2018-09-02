ظريف يفسر حضوره تشييع جلال الطالباني

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قرار مشاركته في مراسم تشييع الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني كان ضروريا، واتخذ على أرفع المستويات وبمباركة الأمن القومي الإيراني.

وجاء تصريح ظريف هذا ردا على أسئلة طرحها عليه ممثلو مدينتي طهران وأرومية في مجلس الشورى الإيراني، استفسروا فيها عن مشاركته في مراسم تشييع الرئيس العراقي السابق "رغم أن جثمانه كان مغطى بعلم إقليم كردستان".

وأوضح ظريف: "أتباع السيد بارزاني استغلوا الموقف، وخلافا لما كان متفقا عليه مسبقا مع الحكومة العراقية، فقد قاموا بلف نعش جثمان الرئيس الراحل بالعلم الكردي بدلا من العلم العراقي وهو ما أثار الدهشة لدى الحاضرين لكن أحدا لم يكن قد غادر المراسم بسبب ذلك".

وأوضح ظريف أن مشاركته في مراسم تشييع الرئيس الطالباني كانت ضرورية كممثل عن بلاده، مؤكدا أن "المشاركة الفاعلة لإيران والترحيب الكبير الذي حظيت به في هذه المراسم، بيّن مدى المكانة التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وإقليم كردستان العراق".

وتابع: "كنت أقف إلى جانب الرئيس العراقي وكان أكثر أعضاء مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل في المجلس جالسين في المنصة التالية، ولم يمتنع عن الحضور إلا عددا قليلا من النواب بسبب الخلافات الداخلية، لكن رؤساء الكتل الأساسية في مجلس النواب العراقي كانوا حاضرين بمن فيهم السيد الحكيم ولم يعترض أحد".

وكان الطالباني، أول رئيس عراقي من القومية الكردية (2005-2014) قد وافته المنية في 3 أكتوبر العام الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما في مستشفى بألمانيا بسبب مرض عضال كان يعاني منه على مدى خمس سنوات.

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المصدر: وكالات