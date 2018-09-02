تعزيزات وحواجز أمنية في البصرة تحسبا للتظاهرات

انتشرت القوات الأمنية اليوم الأحد بكثافة في محافظة البصرة العراقية، وقطعت عددا من الطرق والشوارع الفرعية تحسبا لتظاهرات من المرتقب اندلاعها.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة البصرة لـRT: "هناك أوامر بتعزيز تواجد القوات الأمنية داخل المحافظة"، مبينا أن القوات التي انتشرت هي قوات مكافحة الشغب وسوات للتدخل السريع.

وأضاف أن "هذه التعزيزات تأتي في وقت يحشد فيه الناشطون لتظاهرات ستخرج عصر اليوم ومن المتوقع أن تكون كبيرة".

وتجمع صباح اليوم عشرات المحتجين عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة، وسط تصاعد التوتر في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.

وشهدت بعض المحافظات العراقية في وسط وجنوب البلاد خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

وتخللت التظاهرات في يوليو وأغسطس الماضيين، أعمال شغب واعتداءات أدت إلى مقتل 16 شخصا وجرح 50 آخرين من المدنيين، وحوالي 260 مصابا من قوات الأمن، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، واتهمت السلطات العراقية الـ"محرضين" بتصعيد التوتر في البلاد.

المصدر: RT