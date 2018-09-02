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مدرسة باسم أمير قطر تظهر في كازاخستان

أخبار العالم العربي

مدرسة باسم أمير قطر تظهر في كازاخستان
AFP JOHN MACDOUGALL
العاصمة الكازخستانية أستانا
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افتتحت قطر السبت، مدرسة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حملت اسم أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحضر مراسم افتتاح المدرسة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، وعن الجانب القطري ممثل أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني.

وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إن "بناء مدرسة الشيخ تميم بكازاخستان، جاء بتكليف من أمير قطر لدعم التعليم ومؤسساته في مناطق مختلفة من العالم".

وكان سفير كازاخستان في قطر، شوقي باييف، قد أوضح سابقا أن تكلفة بناء المدرسة القطرية في بلاده تقدر بـ13 مليون دولار.

المصدر: وكالات

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