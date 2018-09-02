مدرسة باسم أمير قطر تظهر في كازاخستان

افتتحت قطر السبت، مدرسة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حملت اسم أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحضر مراسم افتتاح المدرسة الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، وعن الجانب القطري ممثل أمير قطر، خليفة بن حمد آل ثاني.

سعادة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني يفتتح مدرسة الشيخ #تميم في كازاخستان pic.twitter.com/ZAtSxtgO38 — Suhaim A. Al Thani (@AlthaniSuhaim) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وقالت صحيفة "الراية" القطرية، إن "بناء مدرسة الشيخ تميم بكازاخستان، جاء بتكليف من أمير قطر لدعم التعليم ومؤسساته في مناطق مختلفة من العالم".

الشيخ خليفة يحضر افتتاح مدرسة الشيخ تميم في كازاخستان

. pic.twitter.com/orbifwyVGQ — أخبار قطر (@q_newss) ١ سبتمبر ٢٠١٨

وكان سفير كازاخستان في قطر، شوقي باييف، قد أوضح سابقا أن تكلفة بناء المدرسة القطرية في بلاده تقدر بـ13 مليون دولار.

المصدر: وكالات