بغداد تنفي تزويد طهران لجماعات مسلحة عراقية بالصواريخ

نفت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول تلقي جماعات مسلحة عراقية صواريخ باليستية من طهران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب: "وزارة الخارجية العراقية تستغرب من الادعاءات التي ساقها تقرير صحفي حول تلقي جماعات مسلحة عراقية صواريخ باليستية من إيران".

ولفت إلى أن "العراق غير ملزم بالرد على تقارير صحفية لا تمتلك دليلا ملموسا على ادعاءاتها ومزاعمها"، لكنه شدد على أن "جميع مؤسسات الدولة العراقية ملزمة وملتزمة بالمادة السابعة من الدستور، والتي تنص على عدم استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى".

إقرأ المزيد

والجمعة الماضية، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية، أن طهران قدمت خلال الأشهر الماضية صواريخ قصيرة المدى لجماعات "شيعية عراقية مسلحة" موالية لها.

فيما نفى معاون رئيس الأركان الإيراني الفريق قدير نظامي في وقت سابق لـRT أن تكون طهران قد زودت أي جماعة بالصواريخ في العراق، مؤكدا أن ما يشاع بهذا الصدد ليس إلا ترويجا أمريكيا وغربيا.

المصدر: وكالات