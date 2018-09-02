مسؤول عسكري إيراني كبير ينفي وقوع هجوم على مطار المزة بسوريا

نفى مسؤول عسكري إيراني كبير في سوريا مزاعم وقوع هجوم على مطار المزة العسكري بدمشق، موضحا أن ما حدث هو انفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي.

إقرأ المزيد

كذلك دحض المسؤول العسكري الإيراني في سوريا، الذي رفض ذكر اسمه، اليوم الأحد لوكالة "إرنا" في دمشق، ادعاءات بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة شقيق الرئيس السوري، قائلا "إنه لا يوجد سبب لوجود ماهر الأسد في مستودع الذخيرة، وهذا غير صحيح".

وزعم الناشطون إصابة ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد بجروح خطيرة في انفجار دمشق.

المصدر: "إرنا"