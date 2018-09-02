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صورة تثير غضب جنبلاط!

أخبار العالم العربي

صورة تثير غضب جنبلاط!
Reuters Philippe Wojazer
وليد جنبلاط
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نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، صورة تظهر مجموعة كبيرة من الطيور، تم اصطيادها بشكل عشوائي.

وأرفق جنبلاط الصورة التي نشرها على حسابه في تويتر، بتعليق عبر فيه عن معارضته لعمليات الصيد المماثلة، وقال: "أوقفوا مجزرة الصيد".

المصدر: النشرة اللبنانية

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