الصباح يباحث ترامب الاثنين في واشنطن

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيجري الاثنين محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ويبحث فيها جملة من القضايا الهامة.

ورغم عدم الإعلان عن أجندة اللقاء، رجحت وكالة "رويترز" أن يبحث الزعيمان الأزمة القطرية التي يسعى أمير الكويت منذ عام لحلها، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد انحاز علنا لصف السعودية والإمارات في بداية الأزمة، التي باتت تهدد بتشكيل عقبة مهمة على طريق تشكيل تحالف أمني وسياسي يضم دول الخليج ومصر والأردن.

المصدر: رويترز