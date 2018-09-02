وزارة التربية السورية: انتصرنا والمبادرة باتت بيدنا ولن نتساهل

ألزمت وزارة التربية السورية جميع المدارس بتطبيق قرار اللباس المدرسي الموحد للعام الدراسي الجديد، بعد تعليقه خلال سنوات الحرب للحد من أعباء معاش السوريين.

وقال وزير التربية هزوان الوز: "الوزارة توقفت منذ العام الماضي عن إصدار تعميم التساهل في تطبيق اللباس المدرسي، وذلك للتأكيد أننا وصلنا إلى مرحلة الانتصار واستعدنا زمام المبادرة، ومن ثم يجب أن تستقر جميع أمور الحياة ومنها العملية التربوية، لذلك لم يعد هناك مسوّغ لعدم تطبيق اللباس المدرسي".

وأشار الوزير إلى توقف جميع المنظمات الدولية خلال العام الحالي وبشكل خاص "اليونيسيف" عن تقديم المساعدات التي كانت تقدم للطلاب، مشيرا إلى أن اليونيسيف كانت تقدم مليون حقيبة مدرسية مع المستلزمات للطلاب لمساعدة الأهل في إعادة أطفالهم إلى المدارس، إلا أن هذه المساعدة توقفت في هذا العام، بحجة أن التمويل الدولي للمنظمة قد تراجع بنسبة 60%، ما أدى إلى تراجع برامج المساعدة بأشكالها كافة، إضافة إلى توقف برنامج الغذاء العالمي عن تقديم المساعدة الغذائية وهي عبارة عن علبة بسكويت بالتمر للأطفال.

ويتوجه اليوم أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي 2018 -2019.

وكانت الوزارة أكدت في إطار استعداداتها وتحضيراتها للعام الدراسي الجديد أن 14 ألف مدرسة باتت جاهزة لاستقبال الطلاب إضافة إلى إعداد الكادر التدريسي اللازم.

الجدير بالذكر أن معظم المناطق المحررة قد عادت إليها العملية التربوية، كما استطاع 6 آلاف طالب من الشهادة الإعدادية كسب الفرصة هذا العام في التقدم لامتحان الدورة الإضافية وحققوا نسبة نجاح تجاوزت 70% وهذا مؤشر جيد إلى إمكانية إعادة انتظام عشرات الآلاف في صفوف الدراسة، حيث تعتبر المدرسة هي البيئة المناسبة لاستعادة السلوك القويم للطفل.

المصدر: "سانا"، "الوطن"