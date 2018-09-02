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احتشاد عشرات المتظاهرين عند حقل نهر بن عمر النفطي في البصرة

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احتشاد عشرات المتظاهرين عند حقل نهر بن عمر النفطي في البصرة
Reuters Essam Al Sudani
احتجاجات البصرة - ارشيف
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تجمع عشرات المحتجين عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة، وسط تصاعد التوتر في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.

وقالت الشرطة العراقية اليوم، إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 150 شخصا، وعمليات الإنتاج بقيت تسير بشكل طبيعي في الحقل، الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية وينتج 44 ألف برميل يوميا.

وذكرت الأنباء، أن عشرات المتظاهرين قاموا اليوم بقطع الطريق الرئيسي في منطقة كرمة علي بالبصرة، وتسبب ذلك بخلق اختناقات مرورية كبيرة جدا في المنطقة.

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ويطالب المحتجون بتوفير الخدمات العامة الأساسية وإيجاد فرص عمل للعاطلين ومحاربة الفساد.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد وبشكل يومي تظاهرات كبيرة عمّت مناطق واسعة منها.

المصدر: alsumaria.tv

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