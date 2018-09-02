اليمنيون يغلقون شوارع عدن

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأحد، إغلاق عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على انهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي

# يحدث الان :#عدن



المنصورة تشتعل بسبب ارتفاع الاسعار وعصيان مدني مجددا" pic.twitter.com/j5qnazgNtn — (أحمدالاحمدي ألقميشي) (@ZZ_Ahmed99) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

يتبع...