اليمنيون يغلقون شوارع عدن
AFP SALEH AL-OBEIDI
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شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأحد، إغلاق عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على انهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
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# يحدث الان :#عدن— (أحمدالاحمدي ألقميشي) (@ZZ_Ahmed99) ٢ سبتمبر ٢٠١٨
المنصورة تشتعل بسبب ارتفاع الاسعار وعصيان مدني مجددا" pic.twitter.com/j5qnazgNtn
يتبع...
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