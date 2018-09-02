غوتيريش يدعو إلى وقف الاقتتال في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية فورا"، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة سابقا برعاية أممية.

وأعرب غوتيريش في بيان رسمي عن إدانته "استمرار العنف في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، والقصف العشوائي الذي تلجأ إليه جماعات مسلحة تقتل وتجرح المدنيين والأطفال".

كما دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى إنهاء القتال، وذلك في بيان مشترك صدر في روما.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة منذ يوم الخميس، عقب الإعلان عن هدنة لم تدم طويلا فيما أكدت مصادر طبية أن مركزا طبيا واحدا فقط استقبل 41 قتيلا و126 جريحا.

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واندلعت الاشتباكات حول معسكرات في ضواحي طرابلس الجنوبية بين تشكيلات مسلحة متمركزة في طرابلس، بينها كتيبة "ثوار طرابلس" والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات بوسليم"، وقوات مهاجمة تتبع اللواء السابع مشاة المتمركز في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة، وتتبع جميع هذه التشكيلات رسميا حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: وكالات