واشنطن تسمح لدول خليجية بدعم الأونروا بشروط

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إسرائيل بأن الأمريكيين سيسمحون لدول الخليج بالاستمرار في ضخ الأموال وسد مكانها في دعم الأونروا هذا العام فقط.

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ووفق ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية، فإن هذا يضمن استمرار نشاط الأونروا، قبل أن تطالب واشنطن بإغلاق المنظمة التي يتحول دورها إلى سلبي بالكامل.

وأضافت القناة أن إدارة ترامب قررت خفض المساعدات الاقتصادية للأمم المتحدة، وأن ترامب سينفق الأموال على الجهود المبذولة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع تنفيذ الخطة الجديدة في سبتمبر الجاري عندما تعلن الحكومة الأمريكية عن سياستها تجاه الأونروا والتي ستشمل عدة تدابير، أولها نشر تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، حيث يؤكد الأمريكيون أنهم نصف مليون، فيما عددهم 5 ملايين حسب سجلات المنظمات الدولية، وبعد ذلك يجري إيقاف الميزانية الخاصة بالأونروا في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم الوضع الإنساني للاجئين في غزة والمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأربعاء أنها ستوقف المساعدات المالية للأونروا، مضيفة أن الولايات المتحدة ستسعى لتقديم أشكال أخرى من المساعدات للفلسطينيين.

المصدر: "معا"