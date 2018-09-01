بومبيو للعبادي: ندعم عراقا قويا ومستقرا

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فيما أكد الأخير دعم بلاده لـ"عراق قوي ومستقر ومزدهر".

وجاء في بيان لمكتب العبادي، أن "رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، وجرى خلال الاتصال مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية ووحدة واستقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وأضاف البيان، أنه "تمت مناقشة تنسيق الجهود من أجل القضاء على ما تبقى من مسلحي داعش داخل الأراضي السورية قرب الحدود العراقية".

وجدد بومبيو تأكيده على دعم "عراق قوي ومستقر ومزدهر كما في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

المصدر: مكتب رئيس الوزراء