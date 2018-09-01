ظاهرة مقاطع فيديو لأمريكيين في الأردن

أصبحت مقاطع الفيديو التي ينشرها المواطن الأمريكي إيرلنج من مناطق أردنية على يوتيوب بالإضافة لموظفين في السفارة الأمريكية لدى الأردن ظاهرة تلفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الأمريكي إيرلنج من مدينة الكرك جنوبي المملكة عدة مقاطع فيديو لا تخلو من الدعابة، ويبدو بحسب المقاطع التي يبثها أنه جاء للأردن لتعلم اللغة العربية التي يشكو من صعوبتها.

الشاب الأمريكي يبلغ من العمر 33 عاما، متزوج ولديه 3 أطفال، وحاصل على درجة الماجستير في أساليب تعليم الرياضيات.

أما الشاب الأمريكي إيرك باربي، وهو المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى الأردن فقد نشر هو الآخر عدة مقاطع فيديو عن الأردن، واحد من هذه المقاطع كان عن الأضاحي، وآخر عن رحلة له إلى مدينة إربد شمالي المملكة لتناول وجبة طعام أردنية مشهورة في تلك المحافظة، بناءً على نصيحة ناشطين على فيسبوك.

كما نشر القائم بأعمال السفير الأمريكي هنري ووستر، فيديو هنأ به الأردنيين في 2017 وهو يقف على جبل القلعة المليء بالآثار العريقة وسط العاصمة عمان، بمناسبة عيد الأضحى وتمنى للحجاج الأردنيين عودة ميمونة من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT