مراسلنا: سماع دوي عدة انفجارات قرب مطار المزه العسكري في دمشق

أفاد مراسل RT اليوم السبت، بسماع دوي عدة انفجارات قرب مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن انفجارين كبيرين هزا منطقة المزة في العاصمة.

ولم يرد أي تصريح حكومي رسمي عن سبب التفجيرات، غير أن تقارير محلية أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، فيما أظهرت صور متداولة ألسنة اللهب، وهي تعلو من مطار المزة.

ونشرت قناة الإخبارية السورية مقطع فيديو يبين ارتفاع ألسنة اللهب عقب الانفجارات.

المصدر: RT + وكالات