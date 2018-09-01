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سوريا تنفي تعرض مطار المزة العسكري "لأي عدوان إسرائيلي"

أخبار العالم العربي

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نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري نفيه تعرض مطار المزة العسكري لأي عدوان إسرائيلي على حد قوله وذلك تعليقا على الانفجارات القوية التي سمعت في المنطقة ليل اليوم.

وقال المصدر:" إن أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي".

وسمعت أصوات انفجارات قوية في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق وقالت صحيفة "الوطن" السورية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن انفجارين كبيرين هزا منطقة المزة في العاصمة.

ونشرت قناة الإخبارية السورية مقطع فيديو يبين ارتفاع ألسنة اللهب عقب الانفجارات.

المصدر: RT + وكالات

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