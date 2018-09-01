الصفدي: الأردن مستمر بحشد التأييد للأونروا

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على استمرار بلاده في بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها.

وأضاف الصفدي أن أمام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واجبات إزاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من500 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس، إضافة إلى أنه تأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي تصريحات لـ (بترا) اليوم السبت، حول تبعات قرار الولايات المتحدة وقف التمويل للأونروا قال الصفدي، إن الأردن يأسف لهذا القرار الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها الوكالة، والتي تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وقف دعم الأونروا كثفت العديد من الدول دعمها المالي والسياسي للوكالة ما سمح بفتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسلت رسالة صريحة أن العالم يدعم لاستمرار الأونروا بتقديم خدماتها.

وأوضح الصفدي أن الأردن بذل جهودا مكثفة لإقناع الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم التمويل للوكالة والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل لمعادلة تضمن توزيعا أكثر عدالة لحصص الدعم، محذرا من الانعكاسات الخطرة لعدم تلبية احتياجات الوكالة وعدم تمكينها من أداء دورها على الأوضاع الإنسانية للاجئين وتعميق مشاعر اليأس والحرمان.

ولفت الوزير الأردني إلى أن المملكة دعت لعقد جلسة لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم الأونروا في الـ 11 من سبتمبر الحالي، وأنها ستنظم بالتعاون مع السويد واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا مؤتمرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي، لبحث سبل التمويل اللازم للوكالة وتأكيد الدعم السياسي لدورها.

المصدر: "بترا"