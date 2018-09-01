مصر قلقة بعد وقف التمويل الأمريكي للأونروا

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القرار الأمريكي جاء في "توقيت حرج".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عن: "قلق مصر البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تزداد صعوبة يوما بعد يوم، لاسيما مع تزايد التضييق على وكالة الأونروا وعدم تمكينها من الاضطلاع بدورها الهام في رعاية الشؤون الحياتية والضرورية للاجئين".

وأشار أبو زيد إلى أن: "القرار الأمريكي جاء في توقيت حرج، تتضافر فيه الجهود الدولية من أجل الحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة"، مؤكدا على "موقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص".

وأضاف أن: "مصر حريصة كل الحرص على التواصل مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة المقبلة لدعم الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أمس الجمعة، عن قطع المساعدات بشكل نهائي عن الأونروا، وهو ما من شأنه أن يلحق عجزا ماليا بالمنظمة الدولية.

المصدر: وكالات