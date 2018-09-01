ساويرس يهاجم جمال عبد الناصر مجددا!

شن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس هجوما حادا على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لافتا إلى أنه قام بكتم الحريات، ما أدى إلى الخراب، وفق قوله.

وقال ساويرس في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفيش أسباب مزاج الزعيم الخالد على أساس أن نضحي بالأغنياء والطبقة العليا من أجل الطبقات الفقيرة على أساس، إن هو ده الحل العبقري للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات".

وفي وقت سابق من أكتوبر 2017، هاجم رجل الأعمال المصري، عبد الناصر، ووصف في تغريدة له أيام حكم الرئيس المصري الراحل بـ"أيام سودا"، مؤكدا على أن حكمه لم يكن به حرية أو ديمقراطية.

مفيش اسباب مزاج الزعيم الخالد على اساس ان نضحى بالأغنياء و الطبقة العليا من اجل الطبقات الفقيرة على أساس إن هو ده الحل العبقرى للإقتصاد فخرب البلد و كتم الحريات . https://t.co/afMX8mzsrg — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 1 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات