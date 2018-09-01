العراق ينفي منع طائرة روسية من عبور أجوائه إلى سوريا

فند السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، مزاعم إعلامية مفادها، أن بغداد منعت طائرة روسية متجهة من موسكو إلى محافظة اللاذقية السورية من دخول المجال الجوي العراقي.

وقال العذاري اليوم السبت، إن الأنباء المتداولة بشأن عدم السماح لطائرة روسية بدخول الأجواء العراقية "غير صحيحة".

وأكد أن "الغرض من هذه التلفيقات الإعلامية التأثير على العلاقة الروسية - العراقية"، مضيفا: "نواصل التعاون مع روسيا في إطار المركز التنسيقي الرباعي المشترك (بين روسيا والعراق وسوريا وإيران) لمكافحة الإرهاب".

وجاء هذا التصريح ردا على ما نشره موقع "المصدر" اللبناني أمس الجمعة زاعما، أن السلطات العراقية رفضت السماح لطائرة نقل عسكرية روسية من نوع Tu-154M باستخدام أجواء البلاد للعبور إلى اللاذقية في اليوم نفسه.

المصدر: سبوتنيك + تاس