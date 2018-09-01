بوتين يكشف سر نجاحه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اعتاد على تحليل الأسباب التي لم تدعه يحقق نتائج كبيرة، وليس أسباب النجاح.

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وأوضح بوتين، اليوم السبت، في إجابة عن سؤال أحد الطلاب في المركز التعليمي للأطفال الموهوبين "سيريوس" (الشعرى اليمانية) في مدينة سوتشي حول الصفات القيادية التي ساعدته على تحقيق مكانته المرموقة: "لم أتعود أن أحلل الأسباب التي قادتني إلى النجاح، إنما تعودت أن أحلل الأسباب التي أعاقتني عن تحقيق نتائج كبيرة".

وتابع موجها حديثه للمنتصرين في أولمبياد العام الدراسي 2017/2018: "هذا الشيء أنا أحدده لنفسي، لكني لا أريد التحدث عنه في العلن، لأني غير جاهز لهذا بعد".

وأكد بوتين على أن "الإنسان إذا نظر إلى نفسه نظرة ناقدة وإلى حياته وعمله، وفهم ماذا يعيقه عن التقدم إلى الأمام ثم تمكن من القضاء عليه، فإن التقدم للأمام سيكون بثقة وأكثر سرعة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يجب على الطلاب الفائزين بالأولمبياد والذين سيتابعون دراستهم في الجامعة، المحافظة على الاتصال الدائم مع طلاب مركز "سيريوس".

المصدر: وكالات