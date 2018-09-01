صاحبة الصورة الأخيرة لمبارك تكشف كواليس التقاطها وتعتذر

كشفت السيدة المصرية هيلي السعدني، التي ظهرت أمس مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كواليس التقاط الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وقالت السعدني وهي خبيرة تغذية متخرجة من جامعة ويلسينغهام في لندن على موقع فيسبوك: "التقطت هذه الصورة مع الرئيس مبارك لأني أحبه وأحترمه كثيرا، وكان ذلك حلما لي وتحقق بأن التقيت به"، مضيفة "طلب مني ألا أنشر هذه الصورة، لكن بطريقة ما سرقت الصورة من هاتفي وتم تسريبها، إنه أمر عار".

دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في احدي الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس . pic.twitter.com/tgeJGh0eXM — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 1, 2018

بدوره استنكر علاء مبارك نجل الرئيس مبارك ما نشرته صحيفة مصرية معروفة عن ثمن الكرسي الذي يجلس عليه والده، في الصورة المذكورة المتداولة.

وكتب حول هذا الشأن تغريدة على تويتر: "دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في إحدى الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس".

المصدر: وكالات