الدوحة تعلن عن توظيف الدفعة الأولى من الأردنيين

أعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري عيسى بن سعد النعيمي، عن توظيف 1291 أردنيا ضمن الدفعة الأولى المتفق عليها مع وزير العمل الأردني سمير مراد.

وقال الوزير القطري في حديث لإذاعة "راديو فن"، إن "الوزارة وضعت آليات سريعة جدا لتنفيذ توجيهات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وشكلت لجنة مشتركة بين وزارتي العمل القطرية والأردنية، وذلك بتزويد الأشقاء في عمان بالقطاعات المطلوبة، ومن ثم إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتقديم طلبات التوظيف من خلالها".

ونقلت وكالة "خبرني" الأردنية عن مصدر مسؤول في وزارة العمل الأردنية، أن وزارته خاطبت نظيرتها القطرية لتزويدها بالأسماء وأرقام الطلبات الموافق عليها، ليجرى الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر الأردني، أن الوزارة ستباشر في مطابقة الأسماء وأرقام الطلبات الموافق عليها من قبل دولة قطر فور إرسالها، بهدف سحبها عن منصة الباحثين عن العمل، مشددا على أن دور الوزارة ينتهي عند الإعلان عن الأسماء، حيث سيتولى الجانب القطري مقابلة المرشحين واستكمال إجراءات التعيين خلال شهر سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات