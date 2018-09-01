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طفلة مصرية على موعد مع "غينيس"

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طفلة مصرية على موعد مع
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قررت الطفلة المصرية ريم أشرف، وعمرها 14 عاما، تحطيم الرقم القياسي الحالي في البقاء تحت الماء وتخطيه.

وعرضت قناة "دى أم سي" التلفزيونية، تقريرا مفصلا عن الطفلة مصرية التي ستحاول في يوم 3 أكتوبر المقبل، كسر الرقم القياسي الحالي الذي سجلته قبل فترة - 51 ساعة وتخطيه، والوصول إلى مؤشر 55 ساعة لكي تحصل على أطول مدة تحت المياه، وتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي لقاء سابق، قالت الطفلة، إنها تستخدم الغطس لتنشيط السياحة في مصر. وأشارت إلى أن عائلتها نقلت إقامتها إلى شرم الشيخ للتيسير عليها.

المصدر: وكالات

 

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