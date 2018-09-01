تعيين وزيرة دفاع هولندية سابقة منسقة أممية للعراق

أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عين وزيرة الدفاع الهولندية السابقة جانين هينيس بلاسيرت رئيسا لبعثة الأمم المتحدة في العراق، خلفا للسلوفاكي يان كوبيس.

وقال ستيفان دوغريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: "السيدة بلاسيرت ستجلب معها إلي المنصب أكثر من 20 عاما من الخبرة السياسية والدبلوماسية، بعد أن خدمت في عدة مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة".

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وتولت بلاسيرت منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين 2012 و2017، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، إضافة إلى كونها عضوا سابقا في مجلسي النواب الهولندي والأوروبي.

المصدر: الأناضول