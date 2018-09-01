الحوثيون يعلنون استهداف بارجة سعودية

أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن القوات البحرية الموالية للحوثيين أعلنت استهدافها بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جازان السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الحوثية نقلا عن مصدر عسكري حوثي، أن استهداف البارجة يأتي ردا على استهداف الصيادين اليمنيين من قبل التحالف في السواحل والجزر اليمنية.

كما أشار المصدر إلى أن "البحرية اليمنية تشهد تطورا تقنيا وستستمر بعملياتها سواء في المياه الإقليمية أو في المياه السعودية".

المصدر: وكالات