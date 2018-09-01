علاوي في أربيل لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وصل صباح اليوم السبت وفد من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ليبحث مع الأحزاب الكردية ملف تشكيل "الكتلة الأكبر".

وقال مصدر في مكتب علاوي لـRT إن الأخير "سيبحث مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني التحالفات السياسية حول الكتلة الأكبر قبل جلسة البرلمان التي ستعقد الاثنين المقبل".

وأضاف أن "علاوي سيلتقي أيضا ممثلين عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك زعيم تحالف العدالة والديموقراطية برهم صالح، وعددا من ممثلي الأحزاب الأخرى مثل حزب التغيير".

ونقلت شبكة "روداو" عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد اليوم السبت أن وفدا مشتركا من الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني، يتوجه اليوم إلى بغداد، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة "مع كافة الأطراف السياسية العراقية"، مشيرا إلى أن الوفد المشترك سيكشف عن شروط الكرد من أجل المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وحسب "روداو"، فمن الشروط الأساسية للكرد عودة قوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وتأكيد حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية بـ17%، وبيع النفط دون العودة إلى بغداد.

وسط هذا الاهتمام المتزايد بالدور الكردي في تحديد مسار الجهود لتشكيل الحكومة، بحث مسعود بارزاني أمس الجمعة مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، التغييرات والمعادلات السياسية في العراق، وسبل تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة "الالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية بين نواب المكونات العراقية".

المصدر: RT + وكالات