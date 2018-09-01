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الحريري ليورونيوز: استقالتي كانت صدمة إيجابية وضرورية للمشهد السياسي

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الحريري ليورونيوز: استقالتي كانت صدمة إيجابية وضرورية للمشهد السياسي
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اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن استقالته كانت صدمة إيجابية والقصد منها كان إحداث صدمة في المشهد السياسي اللبناني نظرا لما يعانية من اصطفافات سياسية.

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وقال الحريري في حديث لـ"يورونيوز": كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقا جعلها غير قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك.

وتابع: "أنت تعلمين التحديات التي تحيط بنا في المنطقة، نريد أن يبقى لبنان في وضع يجعله بمنأى عن اتخاذ أي موقف واستقالتي كانت بالأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس ولنقول لهم اسمعوا إن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الأمام. والمضي قدما ليس أن يكون لبنان على الحياد بل في أن ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة".

وأكد الحريري أن علاقته مع السعودية ممتازة، وهي علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضا، وأضاف: "يجب أن ندرك أن الخليج اليوم في بؤرة متوترة مع ما يحدث في اليمن وغير ذلك. لذلك نحن في لبنان، علينا أن نراعي مصالحنا الوطنية. أي أننا حين نقحم أنفسنا في اليمن أو في سوريا فإننا سنجلب فقط المشاكل والاضطرابات لبلدنا. أتفهم أن هناك أحزابا سياسية في لبنان لها وجهة نظر مختلفة وهذا ما قتل البلاد في السابق، أقصد لم يقتلها، بل شلّها حينما وضعنا اختلافاتنا السياسية قبل مصلحة الوطن".

المصدر:يورونيوز

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