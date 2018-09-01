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الجيش الروسي يرصد 26 انتهاكا للهدنة في محيط إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش الروسي يرصد 26 انتهاكا للهدنة في محيط إدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
مدينة إدلب
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 26 انتهاكا للهدنة المعلنة في محافظة إدلب في إطار اتفاق مناطق وقف التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت: "لا يزال هناك عدد كبير من الانتهاكات ترتكبها الجماعات المسلحة، الناشطة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأشارت إلى أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة المختصة بالنظر في انتهاك وقف إطلاق النار، سجل 26 حالة إطلاق للنار، منها 13 في محافظة اللاذقية و11 في حلب و2 في حماة، فيما سجل الجانب التركي انتهاكا واحدا فقط في ريف إدلب.

المصدر: وكالات

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