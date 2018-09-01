الأسد يسقط القروض المصرفية عن القتلى ومصابي الحرب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يعفي ورثة القتلى، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

ونص المرسوم على "إعفاء الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80 بالمئة فما فوق من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد على مليون ليرة سورية من كتلة الديون المترتبة بذمتهم على هذه القروض".

ويعادل هذا المبلغ 2400 دولار أمريكي.

المصدر: سانا