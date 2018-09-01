قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز في ريف حلب

أفادت وسائل إعلام إلكترونية سورية، بوقوع انفجار قرب مسجد الميتم في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، أسفر عن مقتل مدنيين وسقوط عشرات الجرحى.

وقالت المصادر إن التفجير استهدف خيمة اعتصام مدني أمام المجلس المحلي في مدينة اعزاز، موضحة أن الخيمة كانت تضم العشرات من المدنيين المطالبين بحل مجلس المدينة.

مراسلنا: شهيد وعدد من الجرحى المدنيين بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة #اعزاز في ريف #حلب الشمالي pic.twitter.com/pDeIaKY6W1 — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) ١ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت أن الانفجار تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وسقوط عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع، نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى اللحظة.

المصدر: وسائل إعلام سورية