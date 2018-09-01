ممثل واشنطن الجديد للشأن السوري يستهل جولته في المنطقة بزيارة إسرائيل

أعلنت واشنطن أن جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة للشأن السوري المعين حديثا، سيطوف في جولة على الشرق الأوسط يستهلها بإسرائيل ومنها إلى الأردن وتركيا لبحث آخر المستجدات في سوريا.

وحسب بيان عن الخارجية الأمريكية، سيرافق السفير جيفري نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبيرن.

وسيؤكد جيفري في الأردن وتركيا موقف الولايات المتحدة القاضي بأن الهجوم العسكري في إدلب سيصعد الأزمة في سوريا والمنطقة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، فضلا عن تدمير البنية التحتية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة جيفري ورايبيرن المنطقة حتى الرابع من الشهر الجاري.

المصدر: "عمون"