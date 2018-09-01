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ثلاثة جرحى بقذائف عشوائية وسط طرابلس

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ثلاثة جرحى بقذائف عشوائية وسط طرابلس
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أصيب ثلاثة مدنيين في فندق الودان وسط العاصمة الليبية طرابلس جراء قصف عشوائي بالقذائف، في خرق لتهدئة هشّة أعلنتها الأطراف المتحاربة هناك.

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وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي في تصريح لـ"بوابة الوسط": "اليوم السبت بعد خرق الهدنة مجددا، تواصل القصف الصاروخي العشوائي على عدة مناطق في ساعات الصباح الأولى"، مشيرا إلى سقوط قذيفة على منزل في منطقة عاشور دون خسائر بشرية، نتجت عنه أضرار مادية فقط. 

يذكر أن الأطراف المتحاربة اتفقت على وقف إطلاق النار، إلا أن القصف لم ينقطع، وتجدد صباح اليوم بسقوط أكثر من خمس عشرة قذيفة على بلدية سوق الجمعة أمس الجمعة.

المصدر: "بوابة الوسط"

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