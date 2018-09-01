"كان" العبرية ترجح إغلاق ملف سارة ويائير للتفرغ لبنيامين نتنياهو

رجح مردخاي جيلات المحلل في سلطة البث العام العبرية "كان"، أن يتم إغلاق ملف التحقيق ضد عقيلة ونجل رئيس الوزراء سارة ويائير نتنياهو بشبهات الفساد، وإثارة التحقيق مع نتنياهو الأب.

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ورجح جيلات أن تكف السلطات عن ملاحقة رائيل وسارة نتنياهو، لتتفرغ لبنيامين نتنياهو نفسه الذي تتوفر "أدلة أقوى ضده في ملف بيزك"، بما قد يصل إلى إدانته وإيداعه السجن.

وتناول الإعلام الإسرائيلي أمس ملف الفساد المعروف إعلاميا باسم "الملف 4000" ضد عائلة نتنياهو، حيث قالت الشرطة إنها تشتبه بأن سارة نتنياهو ونجلها يائير مشبوهان بتهم في الفساد وتلقي الرشوة، حيث جرى التحقيق مع بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي في هذا الملف.

ويهدف التحقيق للكشف عمّا إذا كان نتنياهو قد سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزك"، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على "بيزك" بمئات ملايين الدولارات.

المصدر: وكالات