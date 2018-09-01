البري يقترح إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش في لبنان

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بإصدار قانون يشرع زراعة الحشيش لأغراض طبية وصناعية وإنشاء هيئة لتنظيم زراعة هذه المادة المخدرة.

وقال بري في مهرجان خطابي: "نطالب بإصدار قانون يشرع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وصناعية فكما شتلة التبغ في الجنوب شاركت في المقاومة بإبقاء الناس في قراهم كذلك هنا وفي عكار والمناطق الصالحة لمثل هذه الزراعة".

وأضاف: "تبرز الحاجة لسلوك تشريع القنب أي الحشيشة إذا علمنا أن 123 دولة في العالم شرعته للاستعمالات الطبية، منها دول في أوروبا وأميركا اللاتينية على رأسها البرازيل، بالإضافة إلى الهند والصين، وأخيرا 29 ولاية أمريكية في الولايات المتحدة".

وأوضح أنه في حال صدور تشريع مماثل في لبنان، فإن "المستفيد الأول سيكون المزارع والعامل والفلاح وصاحب الأرض وليس المهرب كما هو عليه الحال الآن".

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ولفت إلى أن "اقتراح القانون تمت صياغته وقدم من قبلنا إلى المجلس النيابي أول أمس وأبرز ما نص عليه القانون، هو إنشاء هيئة منظمة تماما كما الريجي (إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية) بالنسبة للتبغ، واجباتها الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات ومتابعة المزروعات منذ زراعتها حتى تسلمها من قبلها".

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء