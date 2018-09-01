بري "متشائل" حكوميا ويؤكد استحالة إبقاء العلاقات مع سوريا في الثلاجة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه "متشائل" ولا يشعر بالتشاؤم أو التفاؤل تجاه تشكيل حكومة وطنية في لبنان.

وأضاف بري في مهرجان خطابي الجمعة، أنه ينتظر اجتماع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ويأمل في أن يخرج هذا الاجتماع بحلول لأزمة تأخر تشكيل الحكومة.

ولفت بري إلى قوة العلاقات بين لبنان وسوريا، وقال: "لا أحد يستطيع فصل العلاقات مع سوريا وإبقاءها في الثلاجة. لبنان وسوريا توأمان للتاريخ والجغرافيا والسياسة والمصالح المشتركة".

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وأضاف: "نتابع المعلومات الواردة حول حشود البحرية الأمريكية والاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا تحت مبررات كيميائية واهية، ونرى أن هذا العدوان الرباعي الإسرائيلي والثلاثي الغربي لن ينجح في إعادة الأمور إلى الوراء".

وأكد أن حل الأزمة السورية يكمن في "رفع الضغوط عن سوريا ووقف ضخ السلاح والمسلحين عبر الحدود وتحقيق هزيمة ساحقة للإرهاب".

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء