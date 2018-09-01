وزير إسرائيلي يدعو لتصفية قيادة حماس وتدمير صواريخها

دعا وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى القضاء على قيادة حركة حماس وتدمير كل منظومات الصواريخ في قطاع غزة وورشات تصنيعها.

وشدد بينيت على ضرورة تعامل الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين في القطاع كما يتعامل معهم في الضفة.

وأضاف في مقابلة إذاعية: "لم لا يطلقون النار علينا من الضفة؟ لأن الجيش الإسرائيلي لا يتيح لهم هناك رفع رؤوسهم. يجب العمل بصورة مستمرة ومنع قدراتهم من النمو. انظروا إلى حزب الله يوجد لديه 150 ألف صاروخ يمكنها أن تصل إلى أي منطقة في إسرائيل".

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وتطرق إلى تهديدات صدرت مؤخرا عن يحيى السنوار أحد قادة حركة حماس حول استهداف منطقة تل أبيب من القطاع.

وقال بينيت، إن المسؤولية تكمن في اجتثاث قدرات حماس، ونزع سلاحها ومنع مسلحيها من "رفع رؤوسهم، وحينذاك لن يتمكنوا من إطلاق الصواريخ".

المصدر: maannews