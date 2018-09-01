 
مباشر

وزير إسرائيلي يدعو لتصفية قيادة حماس وتدمير صواريخها

أخبار العالم العربي

وزير إسرائيلي يدعو لتصفية قيادة حماس وتدمير صواريخها
Reuters Suhaib Salem
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq5f

دعا وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى القضاء على قيادة حركة حماس وتدمير كل منظومات الصواريخ في قطاع غزة وورشات تصنيعها.

وشدد بينيت على ضرورة تعامل الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين في القطاع كما يتعامل معهم في الضفة.

وأضاف في مقابلة إذاعية: "لم لا يطلقون النار علينا من الضفة؟ لأن الجيش الإسرائيلي لا يتيح لهم هناك رفع رؤوسهم. يجب العمل بصورة مستمرة ومنع قدراتهم من النمو. انظروا إلى حزب الله يوجد لديه 150 ألف صاروخ يمكنها أن تصل إلى أي منطقة في إسرائيل".

إقرأ المزيد
أسامة القواسمي فتح تطالب حماس بوقف "المفاوضات الهزلية" مع إسرائيل

وتطرق إلى تهديدات صدرت مؤخرا عن يحيى السنوار أحد قادة حركة حماس حول استهداف منطقة تل أبيب من القطاع.

وقال بينيت، إن المسؤولية تكمن في اجتثاث قدرات حماس، ونزع سلاحها ومنع مسلحيها من "رفع رؤوسهم، وحينذاك لن يتمكنوا من إطلاق الصواريخ".

المصدر: maannews

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا