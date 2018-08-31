الشيف التركي نصرت يلتقط صورة مع العاهل المغربي

ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس في صورة جمعته مع الشيف التركي الشهير نُصرت غوكشي، في مطعمه "نصرت ستيك هاوس" بدبي.

وأرفق نصريت الصورة المنشورة على حسابه في "إنسغرام" بتعليق: "أشكرك محمد السادس لزيارتي!"

واشتهر الشيف التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الخاص والمميز في رش الملح وقطع شرائح اللحم. وهو يملك سلسلة مطاعم متخصصة باللحوم في الإمارات والتي يرتادها مشاهير العالم ومسؤولون رفيعون، بينهم حكام الإمارات.

المصدر: RT