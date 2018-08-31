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أنقرة تعلن تحييد 19 من عناصر العمال الكردستاني بشمال العراق

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أنقرة تعلن تحييد 19 من عناصر العمال الكردستاني بشمال العراق
Globallookpress Louai Barakat
صورة من الأرشيف
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تحييد 19 من عناصر حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على مناطق بشمال العراق.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية، في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن الطيران التركي شن غارات على مناطق زاب وغارا وهاكورك بشمال العراق.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن الغارات تأتي ردا على الهجمات التي ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وشنت القوات الجوية التركية خلال الأشهر الأخيرة غارات على مواقع حزب العمال، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، بمنطقة جبل قنديل داخل الأراضي العراقية.

المصدر: وكالات

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