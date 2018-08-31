تونس: تصفية عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين بعملية عسكرية

تمكنت الوحدات العسكرية التونسية، خلال عملية نوعية بمرتفعات جبل المغيلة، بمحافظة القصرين، من القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، وإصابة عدد آخر منهم بواسطة ضربات جوية.

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وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن هذه العملية انطلقت منذ أربعة أيام، ومازالت متواصلة، موضحة أنه سيتم لاحقا تقديم مزيد من التفاصيل، عن عدد القتلى والجرحى بعد انتهاء العملية.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في أعقاب هجوم نفذه مسلحون في منطقة عين سلطان، بمحافظة جندوبة شمال غرب البلاد، وقتل خلالها ستة من عناصر الحرس الوطني في يوليو الماضي.

وتمكنت تشكيلات الهندسة العسكرية أمس الخميس، من إبطال مفعول لغمين غير تقليديين، بينما انفجر لغمان آخران وأسفرا عن إصابة 5 عسكريين بجراح طفيفة.

وتابع البيان أن هذه العملية العسكرية لازالت متواصلة لحين "القضاء على العناصر الإرهابية ومجابهة التهديدات المحتملة التي تستهدف أمن تونس".

المصدر: وكالات